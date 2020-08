Veröffentlicht am 4. August 2020 von wwa

HACHENBURG – PKW-Diebstahl in Hachenburg – Polizei sucht Zeugen – In der Nacht von Sonntag, 02. auf Montag, 03. August 2020, wurde ein blauer Opel Astra Kombi (Baujahr 2009) mit AK-Kennzeichen mit samt Schlüsselbund der Geschädigten entwendet. Der PKW parkte zum Tatzeitpunkt vor einem Wohnanwesen in der Nisterstraße, wo zeitgleich eine private Feier stattfand. Quelle: Polizei