Veröffentlicht am 4. August 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Kinderbroschüre ergänzt Tourismusbroschüre – Spannung, Spiel und Freizeitaktionen mit neuer Kindererlebnis-Broschüre – Landrat Achim Hallerbach: Freizeitgestaltung vor eigener Haustüre hat ganz neuen Stellenwert – Auf 20 Seiten präsentiert die neue Kindererlebnis-Broschüre der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Neuwied, zahlreiche Erlebnistipps und Freizeitbeschäftigungen. So gibt es Informationen zu den Themen „Wasserspaß“ und „Natur“, aber auch Freizeittipps für Indoor- und Outdoor-Aktivitäten. Gerade in Urlaubszeiten, aber auch darüber hinaus, will die Publikation Kinder und Eltern gleichermaßen inspirieren, im Landkreis mit seinen zahlreichen Familienfreizeitangeboten auf Entdeckungstour zu gehen. Der Touristische Arbeitskreis des Kreises Neuwied, den die Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied leitet, hat die Broschüre herausgegeben.

Neben der bereits existierenden Landkreis-Tourismusbroschüre, die sich vorrangig an Erwachsene richtet, liegt nun der Fokus auf ausgewählten Angeboten, die Kinder und Eltern gleichermaßen gefallen werden. Alle sieben Verbandsgemeinden und die Stadt Neuwied sind in der neuen Publikation mit Angeboten und Freizeittipps vertreten. Zusätzlich locken viele Gutscheine mit kleinen Geschenken und Eintrittsrabatten.

Für Landrat Achim Hallerbach ist es besonders wichtig, gerade auch junge Familien und Alleinerziehende anzusprechen und dadurch die Attraktivität der Region auch für Kinder und Jugendliche herauszustellen. „In den besonderen Zeiten, die wir momentan erleben, erhalten Erlebnistipps und Angebote für Urlaubs- und Freizeitgestaltung vor der eigenen Haustüre einen ganz neuen Stellenwert. Viele wissen gar nicht, was es alles an spielerischen und erlebnisreichen Freizeitangeboten gibt. Die neue Broschüre bietet hier eine gute Unterstützung, den Landkreis mit Kindern auf vielfältige Weise neu zu entdecken.“

Aus allen sieben Verbandsgemeinden wie auch der Stadt Neuwied finden sich Empfehlungen wie beispielsweise die Linzer Stadtrallye für Kinder, die RömerWelt in Rheinbrohl, der Naturerlebnispfad in Dürrholz oder der Kinderkräutergarten in Rengsdorf. Über 50 Freizeittipps warten auf Besucher und werden durch Ideen zu außergewöhnlichen Kindergeburtstagserlebnissen ergänzt. Ebenfalls wird auf die Entdeckertouren für Kindergärten und Grundschulen verwiesen, die vom Naturpark Rhein-Westerwald angeboten werden. Abgerundet wird die bunte Kinderbroschüre durch zahlreiche Bonus-Gutscheine, Rätsel und Ausmalbilder. Gerade für Gastronomiebetriebe ist die neue Publikation ein schöner Servicebeitrag, wenn Eltern Beschäftigung für ihre Kinder am Tisch suchen.

Die „Erlebnisreich-Unser Landkreis Neuwied“ – Kinderbroschüre wird durch den Touristischen Arbeitskreis des Landkreises Neuwied herausgegeben, den die Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied leitet. Alle kommunalen Tourismuspartner in Kreis und Stadt bieten die Broschüre kostenlos an. Sie kann ebenfalls über die Wirtschaftsförderung angefordert werden (Telefon 02631-28212 und info@wfg-nr.de)

Foto: Der „Touristische Arbeitskreis“ präsentieren gemeinsam mit Landrat Achim Hallerbach und dem Team der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Neuwied im Wiedtalbad in Hausen die neue Kindererlebnis-Broschüre mit zahlreichen Erlebnistipps und Freizeitbeschäftigungen. So gibt es Informationen zu den Themen „Wasserspaß“ und „Natur“, aber auch Freizeittipps für Indoor- und Outdoor-Aktivitäten.