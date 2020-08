Veröffentlicht am 4. August 2020 von wwa

BETZDORF – Kleinkind stürzt in Betzdorf mit Tretroller – Am Montagabend, 03. August 2020, befuhr ein Kleinkind, neben seiner Mutter auf einem Tretroller fahrend, gegen 18:10 Uhr, den Fuß- und Radweg in der Wilhelmstraße, als es stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog, die im Krankenhaus ambulant versorgt werden mussten. Quelle: Polizei