BETZDORF – SPD OV Betzdorf-Gebhardshain: Delegiertenwahlen, Berichte aus der lokalen Politik und Typisierungsaktion für Bernd Brato im Fokus der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Betzdorf-Gebhardshain – Das Pflichtprogramm der jüngsten Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Betzdorf Gebhardshain waren die umfangreichen Wahlen von Delegierten für Kreiskonferenzen zur Vorbereitung eines Landesparteitages sowie der Landtags- und Bundestagswahlen. Daneben berichteten Benjamin Geldsetzer, Bernd Becker und Jan Hellinghausen aus der Kommunalpolitik in der Stadt Betzdorf und der Verbandsgemeinde.

Bei den Delegiertenwahlen war als Besonderheit zu beachten, dass nach der Fusion der Ortsvereine in der noch jungen gemeinsamen Verbandsgemeinde zwei verschiedene Landtagswahlkreise zu berücksichtigen waren. Auch über das parteiinterne Stimmrecht der Mitglieder entschied der Wohnort, weil die Alt-VG Betzdorf zum Wahlkreis 1 und die Alt-VG Gebhardshain zum Wahlkreis 2 gehören. Dies zu ändern gehört aus Sicht des Ortsvereins vor den Wahlen im Jahr 2026 auf die Tagesordnung des Landtages.

Die Mitgliederversammlung war sich einig darin, die Typisierungsaktion aus Anlass der schweren Krebserkrankung des Bürgermeisters Bernd Brato zu unterstützen und zur Beteiligung aufzurufen. Der Vorschlag des urlaubsbedingt abwesenden Vorsitzenden Sebastian Birk, mit einer Geldspende an die DKMS auch materiell ein Zeichen zu setzen, stieß auf einstimmige Zustimmung. Der Erlös aus der Teilnahme an der Gebhardshainer Weihnachtsmarktaktion des vergangenen Jahres soll vollständig an die DKMS weitergegeben werden.

Der Betzdorfer Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer berichtete anschließend zufrieden über eine erste Bestandsaufnahme des Erreichten seit seiner Amtsübernahme. Es gehe sehr stark um die Entwicklung von Flächen. So sei das ehemalige EAW – Eisenbahnausbesserungswerk ein wichtiges Projekt der nächsten Jahre. Bei der Entwicklung von Gewerbeflächen komme eine enge Kooperation mit der Stadt Kirchen in Frage, man sei zu dem Thema eines interkommunalen Gewerbegebietes in ersten Gesprächen. Einen Appell richtet Geldsetzer an Grundstückeigentümer im Stadtgebiet, nicht länger an unbebauten Grundstücken festzuhalten und damit vor allem jungen Familien die Möglichkeit zu erschweren, sich anzusiedeln. Unabhängig davon arbeite die Stadt an der Erschließung eines Neubaugebietes auf dem „Scheuerberg“ in Betzdorf-Bruche.

Sehr zuversichtlich zeigte sich der Stadtchef im Hinblick auf die Niederlassung weiterer Ärzte im Stadtgebiet, er sei in vielversprechenden Gesprächen. Die medizinische Versorgung stelle auch auf Verbandsgemeindeebene ein wichtiges Thema dar, erklärte Geldsetzer, der auch Vorsitzender der VG-Fraktion ist. Dem pflichtete sein Vertreter Bernd Becker bei und kündigte einen Antrag der VG-Fraktion zu dem Thema an. Becker: „Die Medizin hat sich schon jetzt stark verändert und wir brauchen einen Plan für die Zukunft“. Für die VG Betzdorf-Gebhardshain könne das mittel- und langfristig bedeuten, dass die Versorgung durch drei bis fünf allgemein- und fachärztliche Versorgungszentren, gut vernetzt mit den stationären Angeboten der Region, sichergestellt werde. Jan Hellinghausen fügte hinzu: „Wenn sich für ein solches Modell keine gemeinnützigen privaten Träger finden, sollten wir auch eine kommunale Trägerschaft nicht von vornherein ausschließen“. Jedenfalls, so Becker, sei auch die VG-Ebene beim Thema Ansiedlung von Ärzten in der Pflicht: „Das können wir nicht alleine der Stadt Betzdorf und dem Kreis überlassen“.

In der „Mache“ der VG-Fraktion, so Geldsetzer abschließend, seien auch die Themen Erneuerbare Energien und Sicherheit. Eine durch die SPD initiierte Informations- und Austauschveranstaltung mit der Polizei sei coronabedingt ausgefallen, werde aber nachgeholt. Zudem werde auf Anregung der SPD die Förderrichtlinie neuer Fotovoltaik- und Speicheranlagen durch die VG überarbeitet und von der Alt-VG Betzdorf auf die gesamte VG ausgedehnt.

Foto: Der stellv. OV-Vorsitzende Jan Hellinghausen (Mitte) und Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer (rechts) warben für eine Teilnahme an der Typisierungsaktion für Bürgermeister Brato und andere. Hellinghausen: „Natürlich geht es um unseren Bürgermeister, aber es geht auch darum, seinen Fall für eine Typisierungsaktion zu nutzen, die allen hilft“. Auch Ortsvereinskassierer Marcel Schmidt (links) plädierte für den Vorschlag, die Aktion mit einer Spende zu unterstützen. / Foto: Bernd Becker