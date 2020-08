Veröffentlicht am 3. August 2020 von wwa

PRACHT – Neues Spielgerät für den Spielplatz in Niederhausen – Auf dem Spielplatz in Niederhausen an der Grenzstraße wurde ein neues Spielgerät aufgestellt. Hier wurde ein Schaukelnest (Gerätekosten 2.500 €) durch den Bauhof aufgestellt. Auch wurden kleine Reparaturen und verschönerungsarbeiten (Holzteile am Sandkasten und der Sitzgruppe wurden gestrichen) durchgeführt. Mit dem neuen Spielgerät (Schaukelnest) ist auch dieser Spielplatz, neben den Plätzen in Wickhausen und Pracht, um eine Attraktion reicher.

Hinweis zum neu angelegten Spielplatz in Pracht; am 5. August erfolgt die Abnahme durch den Spielplatzprüfer und am 21. August wird die Zaunanlage montiert auch ist der Rasen Dank Unterstützung vom Anwohner Hans Radloff gut angewachsen. Somit können die Kinder ab Montag, 24. August, wieder auf dem Spielplatz in Pracht „Am Dorfplatz“ spielen.

Die Ortsgemeinde wünscht allen Kindern viel Spaß auf den Spielplätzen in Wickhausen, Niederhausen und in Pracht. (udse) Foto: OG Pracht