Veröffentlicht am 2. August 2020 von wwa

SECK – Brand in einem kleineren Waldstück bei Seck – Am Sonntagmorgen, 02. August 2020, gegen 01:45 Uhr, wurde ein Feuer in einem kleinen Waldstück an der L 300, zwischen Seck und Winnen gemeldet.

Vermutlich wurde durch einen unbekannten Täter an einem Baum ein Altreifen in Brand gesteckt, hierauf deuten zumindest die Brandreste hin. Ein Baum wurde durch das Feuer beschädigt. Durch die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen auf das Waldstück verhindert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 9805-0) zu melden. Quelle: Polizei