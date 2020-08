Veröffentlicht am 2. August 2020 von wwa

RENNEROD – Brand eines PKW in Rennerod – Am Sonntagmorgen, 02. August 2020, gegen 01:50 Uhr, kam es zu einem Vollbrand eines PKW in der Langgasse in Rennerod. Ein geparkter Opel Corsa brannte völlig aus. Ein daneben befindlicher PKW-Anhänger wurde durch das Feuer teilweise beschädigt. Da der PKW bereits seit dem frühen Nachmittag nicht mehr bewegt wurde, wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einer Brandstiftung ausgegangen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 9805-0) zu melden. Quelle: Polizei