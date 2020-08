HEILBERSCHEID – Brand einer Rundballenpresse und zweier Felder – 40.000 Euro Sachschaden

Veröffentlicht am 2. August 2020 von wwa

HEILBERSCHEID – Brand einer Rundballenpresse und zweier Felder – Am Freitagnachmittag, 31. Juli 2020, gegen 16.10 Uhr geriet während Erntearbeiten in der Gemarkung Heilberscheid eine Heuballenpresse in Brand. Das Feuer griff auch auf den hinteren Teil des Traktors sowie auf zwei bereits abgeerntete Felder über. Die Heupresse wurde bei dem Brand vollständig zerstört, der Traktor schwer beschädigt.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 80 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf den angrenzenden Wald verhindern. Es kam zu keinem Personenschaden. Der entstandene Schaden an den Maschinen sowie der Felder wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt an der Rundballenpresse ausgegangen. Quelle: Polizei