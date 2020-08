Veröffentlicht am 1. August 2020 von wwa

ASBACH – Tageswohnungseinbruch in Asbach – Am Freitag, 31. Juli 2020, kam es im Zeitraum zwischen 10:30 bis 19:30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch. Während der Abwesenheit der Geschädigten wurde ein Fenster aufgehebelt. Über die Höhe des Stehlgutes können keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei