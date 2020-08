Veröffentlicht am 1. August 2020 von wwa

ASBACH – Komplettentwendung eines BMW 320 in Asbach – Samstagnacht, 01. August 2020, kam es im Zeitraum zwischen 00:05 bis 08:30 Uhr zu einer Komplettentwendung eines weißen BMW 320 d in Asbach. Das Fahrzeug verfügte über ein Keyless-Go-System, die Originalschlüssel wurden nicht entwendet. Der Gesamtschaden dürfte etwa 30.000 Euro betragen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei