NEUWIED – Jan Einig trifft sich in Heimbach-Weis mit Bürgern „auf ein Wort“ – Auf ein Wort mit Jan Einig: Nächste Station der Stadtteile-Sprechstunden des Neuwieder Oberbürgermeisters ist am Montag, 24. August, von 17 bis 19 Uhr die AWO-Altentagesstätte in Heimbach-Weis. Zu den Einzelgesprächen unter Beachtung der aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregeln ist eine Anmeldung erforderlich auf www.neuwied.de/buergersprechstunde.html oder per Mail an oberbuergermeister@neuwied.de . Wer über kein Internet verfügt, kann natürlich auch anrufen: 02631 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern.