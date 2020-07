Veröffentlicht am 31. Juli 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der K 101 – eine Person verletzt – Am Donnerstagmorgen, 30. Juli 2020, befuhr ein Pkw-Fahrer, gegen 08:50 Uhr, die K 101 von Offhausen in Richtung Dernbach. Vermutlich Infolge unangepasster Geschwindigkeit geriet er mit seinem Fahrzeug in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer musste ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand geringer Sachschaden. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Quelle: Polizei