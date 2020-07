Veröffentlicht am 30. Juli 2020 von wwa

REGION – Kanufreizeit auf der Lahn – Spaß haben, Freunde treffen, die Natur erleben. Für alle Jugendlichen, die ihre Freizeit mal etwas anders gestalten möchten, hat die Kreisjugendpflege Neuwied in Kooperation mit der Jugendpflege der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach ein spannendes Angebot:

Vom 18. bis 20. September 2020 bieten die Jugendpflegen eine Kanufreizeit auf der Lahn an. Neben Paddeltouren auf dem Wasser haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich beim Bogenschießen auszuprobieren. Übernachtet wird in einem der Indianer-Tipi-Dörfer in Mitten der Natur, im Outdoor-Zentrum Lahntal. Beim Grillen am Lagerfeuer bleibt neben den sportlichen Aktivitäten natürlich auch genug Zeit, neue Freunde kennen zu lernen, zu relaxen und die Freizeit einfach mal offline zu verbringen.

Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche ab 12 Jahren. Die Kosten betragen 80,00 Euro pro Person inkl. Fahrt, Übernachtung, und Frühstück.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Anmeldung bei der Kreisjugendpflege, Lena Schmuck / Franlin Toma, E-Mail: jugendarbeit@kreis-neuwied.de, Tel.: 02631- 803- 621 o. -442, erforderlich. Anmeldeschluss ist der 31.08.2020. Foto: Archiv