Veröffentlicht am 30. Juli 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Einbruchsdiebstahl in der Fa. Menk in Bad Marienberg – In der Nacht von Sonntag, 26. auf Montag, 27. Juli 2020, verschafften sich Unbekannte unberechtigten Zutritt auf das Firmengelände der Fa. Menk. Aus einer Lagerhalle wurden Schweißgeräte, Schweißdrahtrollen und Flex-Scheiben entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Der Abtransport mit einem Transporter ist sehr wahrscheinlich. Quelle: Polizei