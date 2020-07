Veröffentlicht am 29. Juli 2020 von wwa

HASSELBACH-WEYERBUSCH – B 8-Ausbau wird im August fortgeführt – „In den Ausbau der B 8 im Bereich Hasselbach-Weyerbusch kommt im August wieder Bewegung“, teilt aktuell der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit. Der direkt gewählte Parlamentarier hatte sich wegen des längeren Brachliegens der Baustelle an Lutz Nink, den Leiter des zuständigen Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, gewandt. Wie Rüddel erfuhr, steht noch der Bau einer Betonleitplanke aus. Der benötigte Stahl sei durch Corona bedingt erst jetzt wieder lieferbar. Im September/Oktober soll der dritte B8-Fahrstreifen dann für den dringend notwendigen verbesserten Verkehrsablauf freigegeben werden. „Damit wird der B 8 eine langjährige Gefahrenstelle genommen“, bekräftigt Erwin Rüddel, der sich erfolgreich für eine Aufnahme des B 8-Ausbaus in den Bundesverkehrswegeplan engagiert hat und nun hofft, dass auch weitere erforderliche und in den Bundesverkehrswegeplan eingebrachte Ausbaumaßnahmen der B 8 zeitnah erfolgen. Foto: R. Wachow