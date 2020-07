Veröffentlicht am 29. Juli 2020 von wwa

OBERHONNEFELD – Verkehrsunfall auf der A 3 – mehrere Beteiligte und Verletzte – Auf der A 3, zwischen Dierdorf und Neuwied, in Fahrtrichtung Köln, ereignete sich am Mittwochnachmittag, 29. Juli 2020, gegen 16:20 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Dabei wurden vier Kinder und vier Erwachsene leicht verletzt, wurden jedoch zur Sicherheit durch das DRK in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Richtungsfahrbahnen Köln mussten zur Bergung der Fahrzeuge und dem Abtransport der Verletzten kurzfristig gesperrt werden. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Ein Polizeihubschrauber wurde zur Unterstützung ebenfalls eingesetzt. Quelle: Polizei