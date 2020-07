KREIS ALTENKIRCHEN – Weiterer Sommerferienkurs der Kreisvolkshochschule „Tastschreiben am Computer für Einsteiger“

Veröffentlicht am 29. Juli 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Große Nachfrage – Weiterer Sommerferienkurs der Kreisvolkshochschule „Tastschreiben am Computer für Einsteiger“ – Der PC könnte so schnell sein, wenn derjenige, der davor sitzt, nicht nur mit zwei Fingern auf der Tastatur schreiben würde. Schneller fertig mit Hausaufgaben oder Referaten – das funktioniert, wenn man die Tastatur des Computers richtig mit zehn Fingern bedienen kann.

Am Montag, den 10. August bietet die Kreisvolkshochschule wegen der großen Nachfrage in Altenkirchen um 9 Uhr einen zweiten fünftägigen Ferienkurs „Tastschreiben am PC für Einsteiger“, der sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler wendet, an.

In dem Kurs während der Sommerferien wird das 10-Finger-Tastschreiben gezielt erarbeitet und geübt. Die Teilnehmenden lernen einschlägige Regeln kennen und anzuwenden, wobei Schreibsicherheit Vorrang vor Schreibgeschwindigkeit hat. Es wird mit dem PC-Textverarbeitungsprogramm Word gearbeitet; eingeladen sind insbesondere Schüler und Schülerinnen. Der Kurs findet unter Beachtung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen mit fünf Terminen in der Zeit von Montag, den 10. August bis Freitag, den 15. August jeweils morgens in der Zeit von 9 bis 12.15 Uhr unter der Leitung von Maria Fuchs statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 50 Euro. Interessenten können sich bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel: 0 26 81/812212 oder kvhs@kreis-ak.de informieren und anmelden.