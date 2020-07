Veröffentlicht am 28. Juli 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – Positiver Corona Fall in der Verbandsgemeinde Unkel – Am Dienstag, 28. Juli 2020, ist ein neuer Positiv-Fall aus der Verbandsgemeinde Unkel registriert worden.

Die Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt:

Stadt Neuwied: 81

VG Asbach: 40

VG Bad Hönningen: 16

VG Dierdorf: 5

VG Linz: 25

VG Puderbach: 10

VG Rengsdorf-Waldbreitbach: 32

VG Unkel: 25 (+1)

Ein Fall aus der VG Asbach ist nicht mehr in der örtlichen Zuständigkeit des Gesundheitsamtes im Kreis Neuwied. Daher hat sich die Summe in der VG Asbach auf 40 reduziert. Die Summe aller Fälle im Kreis Neuwied liegt somit bei 234 Fällen, wovon 14 Personen aktuell in Quarantäne sind.