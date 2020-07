Veröffentlicht am 28. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchen Singt Mit – Mit-Sing-Picknick auf dem Marktplatz in Altenkirchen – auf Abstand und doch zusammen – Picknick mitten auf dem Marktplatz in Altenkirchen – und gemeinsam einen heiteren Sommerabend verbringen. Dazu eine bunte Mischung aus alten Hits und Lagerfeuerliedern. Zum Mitsingen, Mitsummen, Mitbrummen oder einfach nur zum Zuhören. Das Altenkirchener „Trio Poesie“ laden ein am Freitag, 14.August 2020 um 19.00 Uhr auf dem Marktplatz. Eintritt ist kostenlos, jeder bringt für sich einen Picknickkorb mit, und vielleicht einen Klappstuhl bzw. Sitzkissen. Texte zum Mitsingen gibt es auch. Das Trio Poesie besteht aus den beiden Gitarristen Stefan Henn und Heribert Blume sowie dem Sänger und Liedermacher Thomas Wunder.

„Wir wollen einfach mal die Leute wieder zusammen bringen in diesen Corona-Zeiten,“ sagt Thomas Wunder vom Trio Poesie. Auf Abstand und doch zusammen, das sei die Devise für den Abend. Schöne Volkslieder wechseln sich mit alten Hits oder auch aktuelleren Popsongs ab. „Ein bisschen wie am Lagerfeuer soll es sein,“ so beschreibt es Wunder „und eben kein perfektes Konzert.“ Ein heiterer und humorvoller Sommerabend – trotz Corona und mitten in Altenkirchen! Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung um 14 Tage verschoben. Foto: Eva Härtel

Foto: (v.l.): Heribert Blume, Stefan Henn, Thomas Wunder