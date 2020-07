Veröffentlicht am 28. Juli 2020 von wwa

ASBACH – Diebstahl von Gartengeräten in Asbach – In der Zeit von Samstag bis Sonntag, 18. bis 26. Juli 2020, kam es in der Wiesenstraße in Asbach zum Diebstahl von Werkzeug und Gartengeräten aus einer nicht verschlossenen Garage und einer Gartenhütte. Da sich die Geschädigten im Urlaub befanden ist der Tatzeitraum zunächst nicht näher eingrenzbar. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei