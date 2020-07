Veröffentlicht am 28. Juli 2020 von wwa

VALLENDAR – Sachbeschädigung am Denkmal zur Deutschen Einheit in Vallendar – Am Montag, 20 Juli 2020, wurde die Polizei in Bendorf über eine Sachbeschädigung im Bereich des „Platzes zur Deutschen Einheit“ unterhalb der Kaiser Friedrich Höhe in Vallendar (Mallendarer Berg) in Kenntnis gesetzt.

Demnach beschädigten unbekannte Täter eine auf dem Platz angebrachte Acryltafel, auf der die Silhouette des vereinten Deutschlands angebracht wurde, indem sie zerschlagen wurde. Bereits im vergangenen Jahr kam es zu einer gleichgelagerten Sachbeschädigung. Ob ein Zusammenhang besteht, lässt sich aktuell nicht nachvollziehen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Tatzeitraum lässt sich lediglich auf die Tage vor dem 13. Juli 2020, 19:00 Uhr eingrenzen. Quelle: Polizei