Veröffentlicht am 27. Juli 2020 von wwa

ALPENROD – Trunkenheitsfahrt in Alpenrod – Am Sonntagabend, 26. Juli 2020, gegen 23.15 Uhr, wurde ein PKW in Alpenrod eine Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem 39jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,0 Promille aufwies. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige aufgenommen. Quelle: Polizei