Veröffentlicht am 27. Juli 2020 von wwa

HATTERT – Trunkenheitsfahrt auf der K 10 bei Hattert – Am Samstagmittag, 25. Juli 2020, gegen 13.20 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein PKW auf der K 10 bei Hattert auf, der die Fahrbahn sehr mittig befuhr. Dem Anhaltesignal des Streifenwagens wurde zunächst nicht Folge geleistet, so dass mit dem PKW erst in der Ortschaft Hattert eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden konnte. Bei dem 27jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,07 Promille aufwies. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt, es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei