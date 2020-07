Veröffentlicht am 27. Juli 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – Zwei neue Fälle im Kreis Neuwied – Landrat Hallerbach fordert verpflichtende Testung von Reiserückkehrern – Am Montag registrierte das Gesundheitsamt zwei neue Positiv-Fälle im Kreis Neuwied. Bei jeweils einer Person aus den Verbandsgemeinden Linz und Rengsdorf-Waldbreitbach war der Test positiv. Eine Person hatte sich bei der Reiserückkehr aus einem Risikogebiet direkt am Flughafen testen lassen. Landrat Achim Hallerbach fordert aufgrund der steigenden Zahlen eine verpflichtende Testung für alle Reiserückkehrer: „Wie schnell sich das Virus wieder verbreiten kann, haben wir kürzlich erst gesehen. Daher sollte schnellstmöglich ein verpflichtender Test für alle Reiserückkehrer beschlossen werden. Diese Leistung haben die Krankenkassen zu tragen. Sollten die Testungen in die Zuständigkeit der örtlichen Gesundheitsämter fallen, so ist eine weitere Personalaufstockung dringend notwendig.“

Die Summe der Positiv-Fälle ist seit Beginn der Sommerferien wieder am steigen. Zuvor stagnierte die Fallzahl im Kreis Neuwied fast vier Wochen lang. „Durch die Reiselust ist eine unkontrollierte Verbreitung die große Gefahr. Es gilt weiterhin die Situation ernst zu nehmen und nicht leichtsinnig die Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu ignorieren,“ so Landrat Achim Hallerbach.

Das Gesundheitsamt Neuwied ist mit Nachdruck an der Ermittlung der Kontaktpersonen. Bei den letzten Fällen hat sich gezeigt, dass hier ein schnelles Handeln erforderlich ist, um die Infektionsketten zu unterbrechen.