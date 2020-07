Veröffentlicht am 27. Juli 2020 von wwa

PRACHT – Wasserkasten in Pracht aufgebrochen – Die Ortsgemeinde bittet um Mithilfe, diesen „Sachschaden“ aufzuklären – In der Nacht von Freitag auf Samstag, 24. auf 25. Juli, haben Unbekannte den Wasserkasten am Festplatz in Pracht aufgebrochen. Dabei wurden das Schloss und die Tür stark beschädigt. In dem Kasten (Schrank) sind die Wasseranschlüsse zur Wasserversorgung bei Festen untergebracht. „Also kein wertvoller Inhalt“. Aber mit solchen Aktionen wird ein Sachschaden verursacht und die Reparaturkosten muss die Gemeindekasse übernehmen. Wer Hinweise zu dem Vorfall machen kann, sollte dies dem Ortsbürgermeister mittteilen. (udse) Foto: OG Pracht