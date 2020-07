Veröffentlicht am 26. Juli 2020 von wwa

HAMM – Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Hamm – In der Nacht von Freitag, 24. auf Samstag,Juli 2020, brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Hamm (Sieg), Scheidter Straße, auf. Die PI Altenkirchen erbittet Hinweise aus der Bevölkerung. Quelle: Polizei