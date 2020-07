Veröffentlicht am 26. Juli 2020 von wwa

UNKEL – Polizeiliche Fahndung nach exhibitionistischer Handlung in Unkel – Am Samstagabend, 25. Juli 2020, gegen 18:30 Uhr kam es im Bereich des Bürgerparks / altes Schwimmbad in Unkel zu einer exhibitionistischen Handlung durch eine unbekannte männliche Person vor einer 39jährigen Frau. Als die Frau den Unbekannten lautstark auf sein Verhalten hinwies, ergriff er auf einem Fahrrad die Flucht.

Die Polizei Linz am Rhein sucht nun nach einer unbekannten männlichen Person, die sich wie folgt beschreiben lässt: Südländischer Phänotyp, ca. 165cm klein, 16 bis 25 Jahre alt, schwarz/weißes T-Shirt, Jeanshose, hoch gegelte Haare. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein unter der 02644-9430. Quelle: Polizei