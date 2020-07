Veröffentlicht am 25. Juli 2020 von wwa

ANHAUSEN – Tragischer Traktorunfall in Waldstück bei Anhausen – Traktorfahrer tödlich verletzt – Am Freitagabend, 24. Juli 2020, kam es zu einem Verkehrsunfall in einem Waldstück in der Nähe von Anhausen. Ein 49jähriger Traktorfahrer aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach kam aus ungeklärter Ursache mit seinem Traktor von einem Waldweg ab, der Traktor überschlug sich, der Fahrer wurde eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Quelle: Polizei