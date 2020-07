Veröffentlicht am 25. Juli 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Senioren-Union will Infektionsgefahr durch rückkehrende Urlauber verhindern – Rückreisende Urlauber aus Gebieten, in denen eine hohe Gefahr der Ansteckung mit dem Corona-Virus besteht, dürfen aus Sicht der Senioren-Union im Kreis Altenkirchen nicht zu einer neuen Gesundheitsgefahr für die Menschen in Deutschland werden.

„Wir sollten darüber nachdenken, ob Heimkehrer aus besonders belastenden Regionen nicht allgemein bei der Einreise einen Corona-Test ablegen müssen“, sagte die Kreisvorsitzende der Senioren-Union der CDU, Kreisverband Altenkirchen. „Es geht darum, eine zweite Ansteckungswelle zu verhindern.“

In diesem Zusammenhang kritisierte Karin Giovanella auch das ungezügelte Verhalten einer Reihe von Urlaubern, die Abstandsregeln und Maskenpflicht bewusst missachtet hatten. „Für den Fall, dass das Virus sich in bestimmten Urlaubsregionen breitmacht, müssen Heimkehrer vermehrt getestet werden und ggf. auch mit einer Quarantäne rechnen“, sagte Karin Giovanella und unterstützt damit die Überlegungen der Bundesregierung. „Bis Impfungen möglich sind, muss das Risikobewusstsein auch bei uns weiter anhalten und die Maskenpflicht bleibt unverzichtbar. Gerade wir Älteren sollten dabei Vorbild sein.“