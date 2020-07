Veröffentlicht am 26. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Am und um das Haus Felsenkeller wird ein Wochenende im Zeichen der Outdoor-Erlebenisse stehen. – Am 15. und 16. August können Familien viel über das Leben in und mit der Natur lernen. Unter dem Titel „Familien-Survivalwochenende – Lust auf Abenteuer PUR? – Dann ab in die NATUR!“ werden zwei Tage und eine Nacht unter freiem Himmel verbracht. Wie ist es, auf gewohnten „Luxus“ zu verzichten? Feuer, Wasser, Nahrung, Kochen … das sind keine Selbstverständlichkeiten. An diesem Wochenende wird erlebt, wie Selbsthilfe aussehen kann und das verbunden mit Spaß! Zelt oder Sternenhimmel? Eigene Entscheidung! Nach Anreise und ggf. Zeltaufbau stehen z.B. folgende Aktivitäten auf dem Plan: Feuermachen ohne Feuerzeug, Outdoor-Erste-Hilfe, Navigation mithilfe von Karte und Kompass. Der Abend steht dann unter dem Motto „Einkehr und Ruhe“. Bei Gesprächen und Geschichten am Lagerfeuer wird der Tag ausklingen. Am nächsten Tag erfolgt eine Navigationsübung, um das Erlernte in der Praxis umzusetzen. Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern im Alter ab 10 Jahre. Tim Baldus, erfahrener Erste-Hilfe-Ausbilder und waschechter, Westerwälder Naturbursche, wird Sie in allem anleiten und viel Praxis vermitteln. Die Kosten belaufen sich auf 50 € (Erwachsene) / 25 € (Kinder) zzgl. Verpflegung 20 € (Erwachsene) / 10 € (Kinder).

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.