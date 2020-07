Veröffentlicht am 24. Juli 2020 von wwa

HEIMBACH-WEIS – SPD Heimbach-Weis wählt neuen Vorstand – Die aktuelle Sommerferienzeit nutzte der SPD-Ortsverein Heimbach-Weis, um die turnusgemäße Mitgliederversammlung mit Vorstandsneuwahlen durchzuführen.

Der alte Vorstand um seinen Vorsitzenden Uwe Siebenmorgen wurde geschlossen entlastet. Uwe Siebenmorgen wurde auch bei der Neuwahl des Vorstandes in seinem Amt bestätigt und erneut zum Vorsitzenden gewählt. Auch das Stellvertretenden-Duo, bestehend aus Silke Dietl und Stadtratsmitglied Janick Helmut Schmitz, wurde in seiner Funktion bestätigt. Gewählt wurden weiterhin: Rosi Muscheid (Geschäftsführerin), Olaf Dasbach (Kassierer), Hans Hissen und Kevin Kinnet (beide Kassenprüfer) sowie Hans-Peter Schmitz (stellvertretender Kassenprüfer). Die Beisitzer setzen sich zusammen aus Beate Dietl, Frank Schneider und Thomas Endres.

Neben dem Bericht des Vorstandes, der die Anwesenden über den aktuellen Stand der politischen Arbeit informierte, wurde ein Ausblick auf die kommenden Wochen und Monate sowie auf das Wahljahr 2021 dargestellt. Vor allem im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen im Frühjahr nächsten Jahres war man sich geschlossen einig, dass der SPD-Landtagsageordnete Sven Lefkowitz auch in der nächsten Wahlzeit der erste politische Ansprechpartner für den heimischen Wahlkreis in Mainz bleiben soll, sodass der Ortsverein Heimbach-Weis dessen Wiederwahl bestmöglich unterstützen wird.

Foto: Der neugewählte Vorstand mit dessen Mitgliedern (v.l.): Hans-Peter Schmitz, Janick Helmut Schmitz, Silke Dietl, Beate Dietl, Rosi Muscheid, Kevin Kinnet, Olaf Dasbach, Thomas Endres, Uwe Siebenmorgen