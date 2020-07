Veröffentlicht am 25. Juli 2020 von wwa

BÜRDENBACH – HORHAUSEN – PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss – Nach dem Hinweis einer Anwohnerin am Donnerstag, 23. Juli 2020, dass es möglicherweise aktuell zu Sachbeschädigungen an einer Grillhütte gekommen sein könnte, wurde durch die Polizei Straßenhaus ein verdächtiger PKW in Horhausen kontrolliert. Beim 19jährigen Fahrer konnten dabei Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt werden. Dem Heranwachsenden wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sowie Führerschein präventiv sichergestellt. Quelle: Polizei