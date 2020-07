Veröffentlicht am 24. Juli 2020 von wwa

PUDERBACH – Mehrfach Diebstahl aus unverschlossenen Garagen in Puderbach und Muscheid – Vermutlich in der Nacht vom 22. auf 23. Juli 2020, von Mittwoch auf Donnerstag, kam es in Puderbach und Muscheid drei Mal zu Diebstahl und Diebstahlversuch von Werkzeug und ähnlichen Gegenständen aus nicht verschlossenen Garagen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Die Polizei rät eindringlich dazu auch Garagen, insbesondere über Nacht, nicht unverschlossen zu lassen. Quelle: Polizei