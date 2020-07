Veröffentlicht am 24. Juli 2020 von wwa

UNNAU – Schwerer Verkehrsunfall in Unnau – Fußgänger schwer verletzt – Am Donnerstagvormittag, 23. Juli 2020, gegen 09.30 Uhr, kam es in Unnau zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der 70jährige Fußgänger ging die Erbacher Straße am rechten Fahrbahnrand entlang. Die 73jährige PKW-Fahrerin befuhr die Straße in gleicher Richtung. Zu spät nahm sie den Fußgänger wahr, so dass dieser vom PKW erfasst und schwer verletzt wurde. Quelle: Polizei