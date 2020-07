Veröffentlicht am 24. Juli 2020 von wwa

KIRCHEN – Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) – Geführte Tageswanderungen mit IVV/DVV Wertung – Die Richtlinien laut Infektionsschutzgesetz sind einzuhalten: Jeder Teilnehmer muss einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Dieser ist beim Kauf der Startkarte und dem Vorlegen des Wanderheftes nach vollzogener Wanderung anzulegen. Das gilt auch für den Besuch der Unterkunftshalle, falls man mit uns nach der Wanderung eine Wurst essen möchte. Am Tisch kann die Maske abgelegt werden, für den Gang auf die Toilette muss sie getragen werden. Während der Wanderung braucht die Maske nicht getragen zu werden. Die Abstandsregel v. 1,5 m sind sowohl am Startort als auch bei der Wanderung einzuhalten. Damit im Falle des Auftretens einer Corona-Infektion die Infektionswege nachvollzogen werden können und die Meldeketten funktionieren, bitten wir um Bekanntgabe von Name und Anschrift. Deshalb sind die Teilnehmerkarten vor dem Start auszufüllen und dem Veranstalter zu übergeben. Die gesetzlichen Datenschutzbedingungenwerden beachtet. Die Daten werden bis zum Ende der Gefährdungslage aufbewahrt, längstens jedoch für 4 Wochen (Grundlage: § 13 Infektionsschutzgesetz). Wir bitten um ein diszipliniertes Verhalten!

2.8.: Geführte Tageswanderung „Longinus – Der Turm“, 5, 10 km; Datteln: ”Haard-Trapper” Wanderfreunde Datteln 1986 e.V. (Nordrhein-Westfalen), Aribert Grytzan, Bülowstr. 23, 45711 Datteln

Tel. 02363/31765, Chef-Trapper@t-online.de, Start: 10:00 Uhr, Wanderparkplatz, Baumberg 45, 48301 Nottuln

15.8.: Geführte Tageswanderung „Durch den Solmser Wald“, 5, 10 km, Solms-Albshausen, Marsch- u. Wandergruppe Braunfels 1970 e.V. (Hessen), Anton Frank, Hegebachweg 27, 35619 Braunfels, Tel. 06442/5194 o. 0175/1613043, muwbraunfels1970@t-online.de, Start: 10:00 Uhr, Bahnhof Solms-Albshausen, Bahnhofstrasse, 35606 Solms, Bahnstation: 35606 Solms-Albshausen

16.8.: Geführte Tageswanderung „Heiligenhäuschen, 5, 10 km, 35794 Mengerskirchen, Natur- u. Wanderfreunde Mengerskirchen 1990 e.V. (Hessen), Herbert Eckerth, Bergweg 1, 35794, Mengerskirchen-Waldernbach, Tel. 06476/4188314, herbert.eckerth@web.de, Start: 10:00 Uhr, Café Bäckerei Schäfer, Unterm Flecken 4, 35794 Mengerskirchen

Geführte Wanderungen ohne DVV/IVV Wertung des Mitgliedes Timo Weichsel: 8.8.: Musikalisches Wanderpicknick auf dem Erzquellweg in Mudersbach, Samstag, 8. August 2020 von 14:00 bis 18:30

Start: Erzquell Brauerei Siegtal, Begrenzte Teilnehmerzahl um tel. Anmeldung wird gebeten

Reservierung erforderlich , es gelten die Corona Regeln, Anmeldung bei Timo Weichsel unter : 0157 – 54031130

22.8.: Musikalisches Wanderpicknick am Heilbrunnen in Windeck-Ohmbach, Samstag, 22. August 2020 von 15:00 bis 19:30, Start: Windeck-Herchen – Bahnhof, Begrenzte Teilnehmerzahl um tel. Anmeldung wird gebeten, Reservierung erforderlich , es gelten die Corona Regeln, Anmeldung bei Timo Weichsel unter : 0157 – 54031130.