Veröffentlicht am 23. Juli 2020 von wwa

VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Bürgermeister verpflichtet junge Menschen zum Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr – Die Verbandsgemeinde freut sich über großen Zuwachs – Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. So auch, wenn es um die diesjährige Verpflichtung neuer Feuerwehranwärterinnen und Feuerwehranwärter zum Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld geht.

Die Verpflichtung fand aufgrund der momentanen Corona Pandemie in einem kleineren Rahmen im Rathaus in Altenkirchen und unter den vorgegebenen Hygienemaßnahmen statt. Bürgermeister Fred Jüngerich freut sich sehr über das rege Interesse der jungen Frauen und Männer an der Freiwilligen Feuerwehr. Im Beisein von Wehrleiter Björn Stürz, dessen Vertretern Raphael Jonas und Michael Imhäuser, sowie Vertretern der Löschzüge, dankte er den zwanzig jungen Menschen für ihre wichtige Leistung zum Wohle der Allgemeinheit. „Ihr nehmt freiwillig die Pflichtaufgabe wahr, die die Verbandsgemeinde als Träger der Feuerwehr sicherstellen muss. Freiwillige Feuerwehr? Funktioniert – wie der Name sagt – nur mit Freiwilligen. Weil die in anderen Kommunen fehlen, müssen die Gemeinden Bürger rekrutieren. Wir müssen dies – Dank Euch – nicht! Ich bin Euch unendlich dankbar für Euren Einsatz und Euer Engagement für die Verbandsgemeinde.“, betonte der Bürgermeister.

Verpflichtet wurden als Feuerwehranwärterin und Feuerwehranwärter für die Löschzüge:

Altenkirchen: Abbas Rasoulian Azad; Berod: Carsten Reinert; Flammersfeld: Ilias Jülich, Justin Pinger und Samuel Pauken; Horhausen: Jan Grüterich und Thomas Lehnert: Mehren: Carolin Baumann, Chiara Celina Kuhnle, Robin Wienberg; Neitersen: Johannes Hähr und Enrico Schoof; Pleckhausen: Ronny Kramer und Leon Ritz; Weyerbusch: Selina Weller, Marlon Müller und Dennis Schmidt. Außerdem wurden Oliver Ludwig, Löschzug Pleckhausen und Nils Müller, Löschzug Berod zum Feuerwehrmann und Philipp Hüsch, Löschzug Altenkirchen, zum Löschmeister verpflichtet.

Foto: (v.l.): Wehrleiter Björn Stürz und Bürgermeister Fred Jüngerich mit zehn der insgesamt zwanzig Verpflichteten. Foto: VGV Altenkirchen-Flammersfeld, Andreas Becker