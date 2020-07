Veröffentlicht am 23. Juli 2020 von wwa

WISSEN – Besonders schwerer Fall des Diebstahls eines Elektro-Rollstuhls aus Garage in Wissen – In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch, 21. auf 22. Juli 2020, zwischen 23:30 und 06:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Elektro-Rollstuhl, Marke Meyra Optimus 2, samt Ladegerät im Wert von 5.000 Euro. Der Rollstuhl stand in einer verschlossenen Garage. Der Schließmechanismus der Garage wurde beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei