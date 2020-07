Veröffentlicht am 23. Juli 2020 von wwa

PUDERBACH – Feuerwehren der VG Puderbach am Donnerstag zweimal gefordert – Am Donnerstag, 23. Juli, kam der erste Alarm kurz nach 14 Uhr für die Einheiten Dernbach und Puderbach. In der Hauptstraße von Dernbach in Richtung Niederhofen brannte auf rund 150 Quadratmeter die Böschung. Die 14 Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Die Ursache ist bislang unklar.

Um 16.25 Uhr kam dann der zweite Einsatz. Hier waren die Wehren aus Raubach und Puderbach gefordert. Gemeldet war in Raubach, Am Hohen Tor, ein Kellerbrand. Hier hat sich wieder gezeigt, wie wertvoll Rauchmelder sein können. Im Wäschekeller war ein Trockner in Brand geraten und der Rauchmelder schlug direkt an, sodass die Hauseigentümer sofort auf die Gefahr aufmerksam wurden und den Notruf wählten. Gleichzeitig konnte mittels Feuerlöscher der Brand vom Hausbesitzer eingedämmt werden.

Die Raubacher Einsatzkräfte waren sehr schnell vor Ort, da die Einsatzstelle nur wenige hundert Meter vom Feuerwehrhaus entfernt lag. Der Schaden hält sich dank des Rauchmelders in Grenzen. Der Wäschetrockner ist Totalschaden. Die Kellerräume waren verraucht und konnten mittels Lüfter weitestgehend vom Rauch befreit werden. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei 35 Kräfte der Feuerwehr. (Pressemitteilung der Feuerwehr VG Puderbach) Fotos: Feuerwehr VG Puderbach