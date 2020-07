Veröffentlicht am 23. Juli 2020 von wwa

HÖCHSTENBACH – Verkehrsunfallflucht durch LKW – Polizei sucht Zeugen – Am Mittwoch, 22. Juli 2020, um 09.10 Uhr beschädigte ein weißer Sattelzug beim Abbiegen einen Zaun auf einem Privatgrundstück. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung Altenkirchen fort. Der Sattelzug befuhr die B 413 und bog nach links auf B 8 in Richtung Altenkirchen ab. Beim Abbiegevorgang kam es zur besagten Beschädigung. Bei dem Sattelzug handelt es sich um einen weißen DAF LKW mit weißem Auflieger mit dem Schriftzug „Chalt“. Quelle: Polizei