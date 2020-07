Veröffentlicht am 24. Juli 2020 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Rheinland-Pfälzisches Rotes Kreuz erhält Auszeichnung „Helden in der Krise“ – Großartiges Engagement in der Corona-Krise – Das rheinland-pfälzische Rote Kreuz erhält für sein großes Engagement in der Corona-Krise die Auszeichnung „Helden in der Krise“. Damit bedanken sich das F.A.Z.-Institut, Hansgrohe, Beekeeper, Signal Iduna und die dpa-Tochter news aktuell für die außerordentliche Hilfe, die das Rote Kreuz in der Pandemie geleistet hat. „Man mag sich gar nicht vorstellen, welches menschliche Schicksal es ohne das großartige gesellschaftliche Engagement in der Corona-Krise gegeben hätte“, sagt Dr. Gero Kalt, Geschäftsführer des F.A.Z.-Instituts. „Dafür bedanken wir uns bei allen Personen, Unternehmen und Institutionen, die in der Krise Besonderes geleistet haben!“

Das Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz gehört zu rund 1.200 „Helden in der Krise“. Diese Zahl zeigt, dass das Engagement beachtlich war und weiterhin ist. F.A.Z.-Institut, Hansgrohe, Beekeeper, Signal Iduna und news aktuell bedanken sich direkt und persönlich bei jedem Einzelnen, der sich in der Pandemiebewältigung engagiert.

Ausgezeichnet werden sehr unterschiedliche Aktivitäten – von der Produktion großer Mengen Desinfektionsmittel für Krankenhäuser über besondere Betreuungsleistungen für Ältere bis hin zum Aufbau von Internetplattformen, über die beispielsweise Nachbarschaftshilfe organisiert wurde.