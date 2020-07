Veröffentlicht am 25. Juli 2020 von wwa

RHEIN-WESTERWALD – Terminankündigungen des Naturparks Rhein-Westerwald – Nachdem im Juli bereits wieder Veranstaltungen des Naturparks Rhein-Westerwald stattgefunden haben, können Interessierte unter Einhaltung der Hygienevorgaben auch im August an spannenden Naturerlebnisangeboten des Naturparks teilnehmen.

Naturparkveranstaltungen im August: Am Sonntag, 09. August 2020, um 10.00 Uhr erlernen Teilnehmer/innen den richtigen Umgang mit einem GPS-Gerät. In einem Theorieblock wird zunächst geklärt, wie ein GPS-Gerät bzw. ein Smartphone für Wanderungen eingesetzt werden kann. Bei einem anschließenden Spaziergang wird das Wandern mit GPS in der Praxis ausprobiert. Für den Theorieblock wird eine Mund- und Nasenmaske benötigt. Das Seminar beginnt am Außerschulischen Lernort in Linkenbach (Deponiestraße) und kostet 10 Euro pro Teilnehmer. Eine Anmeldung ist erforderlich!

Am Sonntag, 16. August 2020, um 10.00 Uhr wird eine „Wald und Wild“ Wanderung angeboten. Bei einer Wanderung vom Malberg bis zur Waldschule am Limes im Gemeindewald Rheinbrohl erleben Sie den sommerlichen Wald und erfahren Informatives über den Wald und sein Wild. Nach einem leckeren Wildgulasch an der Waldschule und den Besuch des Limeslehrpfades werden die Wanderer via Bustransfer an den Ausgangspunkt zurückgefahren (Mund- und Nasenmaske erforderlich).

Die Wanderung ist für Erwachsene und Familien mit Kindern ab 8 Jahren geeignet. Treffpunkt ist der Malberg Parkplatz in 53547 Hausen-Hähnen. Der Kostenbeitrag für Erwachsene beträgt 10 Euro, für Kinder 5,00 Euro, inkl. Essen und Transfer in Kleinbussen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 13. August 2020, erforderlich!

Informatives zum spannenden Mittelrheintal berichtet G. Schwenker, zertifizierter Natur- und Landschaftsführer bei seiner rd. dreistündigen Exkursion am Sonntag, 30. August 2020. Herr Schwenker serviert ein Probiermenu vom Mittelrheintal rund um Oberhammerstein mit mehreren Häppchen zu allen Themen rund um das Rheintal. Die Teilnehmer/innen erfahren Interessantes zu Römern, Rittern, Rheinschifffahrt, von Weinbau, Wald und Vulkanismus.

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 15 Personen. Ein Zusatztermin für die kostenlose Veranstaltung wird am Sonntag, 11. Oktober 2020, angeboten. Mund- und Nasenmaske werden bei der Exkursion benötigt.

Treffpunkt ist die Kirche in Oberhammerstein, Uhrzeit 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich!

Die Anmeldungen zu den Naturpark-Veranstaltungen sind per Mail unter info@naturpark-rhein-westerwald.de oder telefonisch unter 02631-9566036 möglich.