23. Juli 2020

PRACHT – Nistkästen für Mehlschwalben in Pracht angebracht – Schwalben gelten als Glücksbringer – Die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Altenkirchen und der Naturschutzbund (NABU) möchten den bedrohten Schwalben helfen und stellen kostenfrei Nisthilfen zur Verfügung. In Absprachen mit den Ratsmitgliedern hat sich die Ortsgemeinde Pracht der Aktion angeschlossen. So wurden in der vergangenen Woche vier Nisthilfen mit Kotbrettern, nach den Fachlichen Anweisungen (Himmelsrichtung und Höhe) angebracht. Friedhelm und Dirk Seelbach haben am Waschhaus und an der Friedhofshalle in Pracht und sowie an deren Privatgebäuden in Wickhausen und Niederhausen die Nisthilfen angebracht.

Die Mehl- und Rauchschwalben gehören mittlerweile zu den gefährdeten Tierarten. Durch diese Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ möchte die Ortsgemeinde ihren Beitrag zur Erhaltung der Tierart beitragen und hofft darauf, dass die Schwalbennester möglichst bald belegt werden. (udse) Fotos: OG Pracht