Veröffentlicht am 23. Juli 2020

ALTENKIRCHEN – Azubi-Spots sollen unversorgte Azubis Hilfe bieten – IHK initiiert Infopunkt zum Thema Ausbildung – Corona hat vielerorts den Berufsorientierungsprozess gehemmt. Deshalb werden bei der IHK Koblenz alle Kräfte in Bewegung gesetzt, suchende Betriebe und (un)entschlossene Schulabgänger zusammenzubringen. Deshalb initiiert die IHK Koblenz im gesamten IHK-Bezirk sogenannte „Azubi-Spots“ in den Innenstädten. Dabei geht es darum, Jugendliche, Passantinnen und Passanten, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern über die Chancen, die der Ausbildungsbeginn 2020 bietet, zu informieren.

Es ist kurz vor Zwölf – lautet die Devise, deshalb stehen am Dienstag. 28 Juli 2020, von 11:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr, die Experten der IHK auf den Außenanlagen der McDonald´s Filiale in Altenkirchen und laden ein zum Gespräch über die freien Lehrstellen, die noch in diesem Jahr besetzt werden können.

In der Koblenzer Innenstadt fand der erste „Azubi-Spot“ gemeinsam mit der Handwerkskammer (HwK) und der Berufsberatung der Arbeitsagentur bereits im Juni statt. Am Rande der Aktion hat IHK-Azubi-Botschafter Anton Gubenko, auszubildender Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bei der BIT Service IT GmbH, Koblenz über seine Ausbildungs-Prüfung in Corona-Zeiten berichtet: www.ihk-koblenz.de/azubivideo

„Alle sind herzlich eingeladen, unsere Azubi-Spots zu besuchen. Alle Schulabgänger und deren Eltern bitten wir, aktiv in den Bewerbungsprozess einzusteigen und sich über eine Ausbildung zu informieren“, so Oliver Rohrbach, Regionalgeschäftsführer für den Landkreis Altenkirchen bei der IHK Koblenz. In Kooperation mit HwK und Arbeitsagentur hat die IHK mit der Plattform www.ausbildung-koblenz.jetzt ein Portal geschaffen, das junge Menschen mit suchenden Betrieben und Unternehmen in Kontakt bringt.