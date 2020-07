Veröffentlicht am 22. Juli 2020 von wwa

DIERDORF – Einbruchversuch in Dierdorf – Am Dienstagnachmittag, 21. Juli 2020, in der Zeit bis 14:35 Uhr versuchten unbekannte Täter die Haustür eines Einfamilienhauses in der Untertorstraße in Dierdorf aufzuhebeln. Das gelang ihnen allerdings nicht und sie entfernten sich wieder vom Tatort. An der Haustür entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei