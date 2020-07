Veröffentlicht am 22. Juli 2020 von wwa

NEUWIED – KiJub-Ferienaktion: Kinder hatten Spaß im Wald – Auch in diesem Jahr hatten Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren wieder die Möglichkeit bei den Naturerlebnistagen auf der Rodenbacher Ochsenalm und im umliegenden Wald viel Wissenswertes über dessen Ökosystem und die darin lebenden Tiere zu erfahren. Möglichst unbeschwert, aber selbstverständlich gemäß den empfohlenen Richtlinien zur derzeitigen Corona-Bekämpfung sowie spezifischen Hygienemaßnahmen, erlebten die Kinder auf Tageswanderungen die Natur mit allen Sinnen. Spielerisch sowie kreativ und gespickt mit kleinen Waldgeschichten erfuhren sie viel über Nahrungsketten, Schädlinge, Bäume und Pflanzen. Mittags stärkten sich die Kinder bei einem Picknick in der Natur. Aus der Nähe durften sie Exponate von Waldtieren betrachten, lernten deren Namen und einiges darüber, wie diese leben und jagen. Ausstaffiert mit Gummistiefeln kam auch das Spielen im Buchbach nicht zu kurz. Zudem bauten die Mädchen und Jungen nach einer Einführung in die Welt der Singvögel Nistkästen aus Holz, die mit nach Hause genommen werden konnten, um sie an einem geeigneten Ort aufzuhängen.

Die naturpädagogische Freizeit des Kinder- und Jugendbüros (KiJub) Neuwied fand in Kooperation mit dem Waldpädagogen Gerhard Willms vom Forstamt Dierdorf und Revierförster Heinrich Kron statt. Die Naturerlebnistage sind wieder für die erste Sommerferienwoche 2021 geplant. Das Programm der Freizeit wechselt stets.