Veröffentlicht am 21. Juli 2020 von wwa

HOF – Reifen in Böschung an der B 414 bei Hof in Brand gesetzt – Polizei sucht Zeugen – Am Dienstagmorgen, 21. Juli 2020, gegen 00:15 Uhr, bemerkte ein Verkehrsteilnehmer in der Böschung der B 414 zwischen Hof und Lautzenbrücken einen brennenden Pkw-Reifen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bad Marienberg schnell gelöscht und ein Übergreifen auf die Böschung und Felder verhindert. Aufgrund von Zeugenaussagen hat der Reifen am frühen Abend noch nicht an besagter Stelle gelegen. Es wird davon ausgegangen, dass der Reifen absichtlich in Brand gesetzt wurde. Quelle: Polizei