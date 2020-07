Veröffentlicht am 21. Juli 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ziehen mit starken Kandidaten in den Wahlkampf – Die GRÜNEN im Kreisverband Neuwied haben mit Holger Wolf und Oliver Köppl ihre Direktkandidaten für die im März 2021 stattfindenden Landtagswahlen nominiert. – Holger Wolf (43) erhielt sowohl für die Kandidatur im Wahlkreis 3 (VGs Asbach, Bad Hönningen, Linz am Rhein, Rengsdorf-Waldbreitbach und Unkel) als auch für seine Bewerbung auf einen aussichtsreichen Listenplatz auf der Landeswahlliste ein jeweils einstimmiges Votum. „Als Sprecher des OV Unkel-Linz-Bad Hönningen sowie des Grünen Arbeitskreises Tierschutz, seiner aktiven Mitarbeit im Kreisvorstand und seiner Mandate im Leubsdorfer Gemeinderat und Neuwieder Kreistag verfügt er über die notwendige politische Erfahrung. Sein großes Engagement und seine Überzeugungskraft hat er bereits in vielen politischen Projekten bewiesen“, kommentiert Bettina Sagebiel, Geschäftsführerin des Kreisverbands, die 100%ige Unterstützung. „Holger steht für Grüne Werte und kann Menschen für Politik und die grünen Anliegen begeistern“.

In seiner Bewerbungsrede betonte Wolf: „Wir Grüne stehen für eine stabile Wertepolitik, die sich ihrer Verantwortung für Mensch und Natur sowohl im Hier und Jetzt als auch für kommende Generationen bewusst ist. Grün bedeutet für mich, Haltung zu zeigen. Ob Mensch oder Tier: Es ist wichtig, denen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört werden. Für einen ökologischen Wandel und eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung“. Es gibt viele Themenfelder, in die sich der gelernte Rettungsassistent und jetzt selbstständige Berufsbetreuer auf Landesebene einbringen möchte. Ob gleichwertige Bildungschancen, Wohnungsnot, eine inklusive Gesellschaft, der Schutz unserer Natur und Tierwelt oder eine gute gesundheitliche Versorgung. „In meinem Beruf erlebe ich tagtäglich die Schwachstellen unserer sozialen Netze und deren harte Auswirkungen auf die Menschen. Ganz besonders, wenn Menschen krank werden oder eine Einschränkung haben“.

Für den Wahlkreis 4 (Stadt Neuwied, VGs Dierdorf und Puderbach) tritt Oliver Köppl aus Isenburg an. Einen Fokus wird der 42-jährige Beigeordnete der VG Dierdorf auf die Gesundheitsversorgung in den ländlichen Regionen setzen: “Es gibt massive Defizite in der ärztlichen und pflegerischen Versorgung auf dem Land. Dem muss mit Kooperationen und individuellen Konzepten entgegengewirkt werden. Die Versorgung im Gesundheitswesen muss sich wieder am Bedarf orientieren und nicht am Profitdenken großer Gesundheitskonzerne”.

Dem Gesundheits- und Krankenpfleger mit Studium im Management für Gesundheitsfachberufe geht es dabei auch um die Mobilität und die Infrastruktur im ländlichen Raum: “Junge Familien werden sich Gedanken machen, was mit ihnen wird, wenn sie älter sind und nicht mehr selbstständig mobil sein können. Wir müssen gegen den Leerstand in der Region ankämpfen, lokale und regionale Angebote stärken sowie die Menschen auf dem Land mobiler machen. Sonst verlieren wir im Kreis immer mehr junge Generationen, die sich per Landflucht in Richtung Ballungsgebiete orientieren”.

Unterstützt wird Oliver durch Regine Wilke. Regine wurde in Abwesenheit als B-Kandidatin für den Wahlkreis 4 aufgestellt. Seit über 20 Jahren ist Regine auf Ortsverbands- und Kreisebene aktiv. Mit ihrer Erfahrung wird die Sprecherin der Grünen Stadtratsfraktion in Neuwied eine große Bereicherung für den bevorstehenden Wahlkampf sein.

Foto: (v.l.): Holger Wolf, Oliver Köppl