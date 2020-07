Veröffentlicht am 21. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Es wird wieder im Tai Chi und Qi Gong trainiert – Das Haus Felsenkeller setzt die beliebten Kurse ab dem 10. August montags fort. – Es wird – wie gehabt – einen Kurs in Qi Gong geben (montags, 18:30 bis 20:00 Uhr). Der Name Qi Gong kommt aus China und bedeutet das Aktivieren der allgegenwärtigen Lebensenergie (Qi) und das beharrliche Üben (Gong). Durch Qi Gong Übungen, dem Arbeiten mit der Lebensenergie, erreicht man, das Qi im Körper in gleichmäßigem Fluss zu halten. Die Selbstheilungskräfte des Körpers werden aktiviert und der Qi-Fluss wird harmonisiert, um Krankheiten und chronischen Stresszuständen (Burn-out) entgegenzuwirken. Körper und Geist kommen zur Ruhe und regenerieren. Die Bedeutung von Gong liegt in der Aktivität, etwas für sich zu tun, um entspannt und gesund zu sein. In diesem Kurs liegt der Schwerpunkt auf Qi Gong Übungen, die besonders im Sommer ausgeführt werden. Bei hohen Temperaturen helfen die sanften Übungen, das Herz- und Kreislaufsystem zu entspannen und zu regulieren.

Außerdem gib es einen Kurs, der Tai Chi und Qi Gong-Elemente vereint (montags, 17:00 bis 18:30 Uhr). Es werden die traditionelle Yang Stil Tai Chi Form und die dazu passenden Qi Gong Energieübungen unterrichtet. Die traditionelle Tai Chi Form kommt aus der inneren Kampfkunst Chinas und wird heute besonders der Gesundheit zuliebe geübt. Qi Gong war in der Tai Chi Form immer enthalten. Durch die Qi Gong Übungen wird die Tai Chi Form in ihrem Bewegungsfluss sehr stark unterstützt und mit Energie gefüllt. Durch den sanften meditativen Bewegungsablauf der Tai Chi Figuren wird nicht nur der Körper entspannt und geschmeidig, auch die Gedanken kommen zur Ruhe. Das Trainieren des inneren und äußeren Gleichgewichts führt zu einer Aktivierung der Lebensenergie im alltäglichen Leben. Die Qi Gong und Tai Chi Übungen sind für jedes Alter, AnfängerInnen und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. In diesem Kurs liegt der Schwerpunkt darauf, die verschiedenen Figuren im Tai Chi zu üben. Qi Gong Übungen helfen, Spannungen zu lösen und nicht daran festzuhaften. Den Energiefluss in der Form zu fühlen, sodass die Figuren sanft zu fließen beginnen, ist der nächste Schritt.

Beide Kurse finden an insgesamt 10 Terminen statt und kosten 120 Euro. Die Teilnehmerzahl ist durch die aktuell geltenden Abstandsgebote leider sehr stark begrenzt. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.