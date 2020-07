Veröffentlicht am 21. Juli 2020 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Junge in Höhr-Grenzhausen mit Fahrrad gestürzt Am Samstagnachmittag, 19. Juli 2020, war ein zehnjähriger Junge um 14:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße „Im Silbertal“ unterwegs. Er fuhr ordnungsgemäß an einem geparkten PKW vorbei, als ein anderer PKW ihn sehr dicht passierte, aber nicht berührte. Der Junge erschrak sich derart, dass er stürzte und sich verletzte. Bisher ist nur bekannt, dass es sich bei dem Auto um einen grünen Kombi gehandelt haben soll. Hinweise zu dem Fahrzeug bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen. Quelle: Polizei