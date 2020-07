Veröffentlicht am 21. Juli 2020 von wwa

WISSEN – Versuchter Einbruch in ein Friseurgeschäft in Wissen – In der Zeit von Samstag bis Montag, 18. bis 20. Juli 2020, zwischen 14:00 und 08:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die automatische Schiebetür eines Frisörgeschäfts in der Rathausstraße gewaltsam aufzudrücken, um in die Räumlichkeiten des Salons zu gelangen. In das Objekt kamen die Täter offensichtlich nicht.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei